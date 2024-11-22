Bakan Bayraktar, İstanbul Enerji Forum'unda Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Bakan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Görüşmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile birlikte İstanbul Energy Forum'da önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, doğal gaz alanında işbirliği ve bölgesel elektrik enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması oldu. Bu konular, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bayraktar, toplantı sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti. Enerji alanında işbirliğinin artırılması amacıyla atılacak adımların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu görüşme, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji ortaklığının derinleştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum (İEF) kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile heyetler arası toplantıda doğal gazda işbirliği ve bölgesel elektrik enterkonneksiyon kapasitesinin artırılmasını görüştü.

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum (İEF) kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile heyetler arası toplantıda doğal gazda işbirliği ve bölgesel elektrik enterkonneksiyon kapasitesinin artırılmasını görüştü.