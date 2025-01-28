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Bakan Bolat, EİT Genel Sekreteri Khan ile Ekonomi İşbirliğini Geliştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, EİT Genel Sekreteri Khan ile görüşerek, ticaret hedeflerine destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:02
Bakan Bolat, EİT Genel Sekreteri Khan ile Ekonomi İşbirliğini Geliştirdi

Ticaret Bakanı Bolat, EİT Genel Sekreteriyle Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Asad Majeed Khan ile gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'nin teşkilatın ticaret hedeflerine olan desteğini vurguladı. Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmelerinin detaylarını aktardı.

EİT Üyesi Ülkeler Arasındaki İşbirliği Ele Alındı

Bakan Bolat, Türkiye'yi ziyaret eden Genel Sekreter Khan ile Türkiye-İran JETCO Toplantısı çerçevesinde Tahran'da gerçekleştirdikleri geçmiş toplantıyı hatırlatarak, ikili ekonomik işbirlikleri ve ticaret hacminin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bolat, "Türkiye olarak, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının ticaret hedeflerine ulaşması için atılan bütün adımlara ve ortak hedeflere desteğimiz tamdır." diyerek, önümüzdeki dönemde ev sahipliğini yapacakları Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Dış Ticaret Bakanlar Toplantısı'na dair hazırlıkları da gündeme getirdi.

Son olarak Bolat, gerçekleştirdikleri toplantının, ekonomik işbirliği ve ticaret ilişkileri açısından hayırlara vesile olmasını diledi.

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