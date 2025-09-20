Bakan Bolat: TEKNOFEST’te Savunmada 90 Bin İstihdam, 20 Milyar Dolar Üretim

Bakan Bolat TEKNOFEST stantlarını gezdi

"Çocuklar, gençler ve ailelerin ilgisi yoğun"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TEKNOFEST stantlarında incelemelerde bulunarak etkinliğin Türkiye'nin başarı ve coşkusunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Bolat ziyaret sırasında, "Çocuklar, gençler ve ailelerin ilgisi yoğun, gerçekten muhteşem bir gurur tablosu var. Halkımız Türkiye’nin başarılarını ve coşkusunu yaşamak için..." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında TEKNOFEST'in önemine değinen Bolat, etkinliğin "Türkiye’nin başarılarını ve coşkusunu yaşamak isteyenler için bir gurur tablosu" olduğunu söyleyerek, savunma sanayisiyle ilgili şu ifadeyi paylaştı: "Savunma sanayisinde 90 bin kişi çalışıyor ve yılda 20 milyar dolarlık üretim gerçekleştiriliyor."

Vurgu: Savunma sanayisindeki 90 bin kişi istihdamı ve yıllık 20 milyar dolar üretim rakamı, etkinliğin ülke için taşıdığı stratejik önemi ortaya koyuyor.

Haber kaynağı: Anadolu Ajansını