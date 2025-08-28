DOLAR
Bakan Bolat: Temmuzda İhracatta Rekor, İhracat/İthalat Oranı %79,5

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:54
Temmuz dış ticaret verileri değerlendirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini NSosyal hesabından değerlendirdi.

Bolat, temmuz ayında ihracatın 24,9 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık değerine ulaştığını vurguladı. Ayrıca yıllıklandırılmış ihracatın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 269,4 milyar dolar düzeyine çıktığını belirtti.

Ocak-temmuz dönemine ilişkin verilerde, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 artışla 156,3 milyar dolar olduğunu, ithalatın ise %6,9 artışla 212,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Bolat, temmuzda ithalatın %5,4 artarak 31,4 milyar dolar olduğunu ve söz konusu ayda yıllıklandırılmış ithalatın geçen yılın aynı ayına göre 14 milyar dolar artarak 357,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.

İhracattaki güçlü artış ile ithalat hızındaki yavaşlamanın etkisiyle temmuz ayında dış ticaret açığının son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise son 9 ayın en yüksek seviyesi olan %79,5'e yükseldiğini kaydetti.

Bolat, bu dönemde dış ticaret açığının temmuz ayında %11,8 azalışla 6,4 milyar dolar olduğuna; ocak-temmuz döneminde ise dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre %12,2 artışla 55,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 6 milyar dolar artarak 88,3 milyar dolar seviyesine çıktığını bildiren Bolat, "Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Avrupa Birliği (AB 27) kaynaklı yatay seyir, zayıf dış talep, yakın coğrafyadaki savaşlar, iç karışıklıklar ve tarife artışlarının getirdiği belirsizlikler gibi zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracattaki artışın sürdüğünü belirterek, Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ve ticari diplomasi faaliyetlerinin üretim ve istihdama olumlu katkı sağladığını vurguladı.

