Bakan Kacır Bayburt'ta: 134 Milyon TL'lik Yatırım, OSB'ye 258 Milyon TL Destek

Bakan Kacır Bayburt'ta: Yatırım ve Bölgesel Kalkınma Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi'nde düzenlenen Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu. Kacır, şehirde yürütülen projelerin bölgesel kalkınma ve istihdama katkısına dikkat çekti.

Vizyon ve Temel Mesajlar

Kacır, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda gerçekleştirilen kalkınma atılımlarını anlatarak, ülkenin üretim ve teknoloji kapasitesinin güçlendiğini vurguladı. Bakan Kacır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da öngören vizyoner bir anlayışla, daha büyük, daha güçlü ve müreffeh Türkiye'nin temellerini attık."

Kacır, devamında şu açıklamayı paylaştı: "Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata, savunmadan enerjiye kadar pek çok sahada ilklere ve rekorlara Türk milletiyle birlikte imza attık. ... Milletimizin duası ve desteğiyle, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için azimle, inançla koşmaya devam ediyoruz."

Bayburt'a Ayrılan Kaynaklar ve Projeler

Törende açılışı yapılan ve imza atılan projelerin toplam yatırım tutarının 134 milyon lira olduğunu belirten Kacır, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyapı çalışmaları için bugüne dek sağlanan desteğin 258 milyon lira olduğunu kaydetti.

Bayburt Sanayi Sitesi projesiyle ilgili olarak Kacır, 113 işyeri bulunan siteyle KOBİ ölçeğindeki işletmelere modern üretim alanları sunulacağını; projenin çatı güneş enerji sistemleriyle çevreye duyarlı bir altyapı sağlayacağını söyledi.

Teşvik ve KOSGEB Destekleri

KOBİ'lere yönelik desteği hatırlatan Kacır, KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda esnafa sağlanan desteğin 221 milyon lira olduğunu aktardı. Yatırım teşvik sistemiyle ilgili açıklamalarında ise şu verileri paylaştı:

- Yatırım teşvikleri ile 10 milyar liranın üzerinde yatırım ve 2 binin üzerinde istihdamın önü açıldı.

- Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, Bayburt OSB'de imalat yatırımlarında çalışanların sigorta primi işveren payları 14 yıl Bakanlık tarafından karşılanacak; çalışanların SGK primlerinin işçi payları için 10 yıl ödeme yapılacak.

- Krediler için 24 milyon liraya kadar, 10,75 puan finansman desteği; yatırıma katkı oranında yüzde 30'a varan destek ve yüzde 60 vergi indirimi uygulanıyor. Ayrıca yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanıyor.

Kacır, her il için belirlenen dört yatırım başlığı kapsamında Bayburt'a yönelik özel projeleri de sıraladı: su paketleme, Bayburt taşı entegre işleme, asgari bin büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi, Kop Dağı Kayak Merkezi Konaklama Tesisi. Bu başlıklardaki projelere her birine 240 milyon liraya kadar finansman imkanı sağlanacak.

Projeler, Ajans ve DOKAP Destekleri

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve DOKAP desteklerine değinen Kacır, KUDAKA eliyle Bayburt'taki 164 projeye 462 milyon lira, DOKAP eliyle 84 projeye 691 milyon lira destek sağlandığını bildirdi. Ayrıca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Bayburt'a 11 proje desteği verildiğini aktardı.

Törende devreye alınan yeni projeler arasında Arasta Bayburt projesi, altyapıda kilit parke üretim tesisi, süt ve et işleme tesisleri, ekoköy projeleri ve Bayburt Yöresel Marmelat ve Reçel Üretim Tesisi bulunuyor. Kacır, bu yatırımların üretimi, istihdamı ve turizmi güçlendireceğini vurguladı.

Ayrıca DOKAP destekleriyle uygulama süreci başlatılan üç yeni projeden iki sulama projesi ile 783 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulacağı, Soğanlı Geçidi-Uzungöl yolunda yapılan standart yükseltme çalışmalarıyla ulaşımın dört mevsim güvenli hale getirileceği bildirildi.

Kapanış ve Tören Detayları

Kacır, konuşmasını "İnanıyorum ki attığımız ve atacağımız adımlar Bayburt'un ekonomik dinamizmine güç katacak" sözleriyle tamamladı. Tören sonrası Bakan Kacır, Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve diğer ilgililerle birlikte pestil, köme, süt ve arı ürünleri satış alanlarının açılışını gerçekleştirdi.

Kentte hayata geçirilecek DOKAP projelerinin protokolleri ise Vali Mustafa Eldivan ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayburt'ta Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.