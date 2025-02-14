Bakan Kacır: Türkiye Artık Eskisi Gibi Değil, Teknolojide Özgüvenle İlerliyoruz

Bakan Kacır, Kocaeli'de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, bazı sanayi temsilcilerinin ülkemize yönelik karamsar ifadelerini eleştirerek, "Türkiye, eski Türkiye değil" dedi.

Dünyada Teknoloji Devrimi

Kacır, konuşmasında yapay zeka, bulut bilişim ve 5G teknolojilerinin hayatımıza kattığı yeniliklere dikkat çekerek, küresel güç dengelerinin bu dönüşümle değiştiğini belirtti. "Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve yönlendiren bir ülke olma hedefiyle ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Desteklerin Önemi

Bakan, geçmişte bilim insanlarının gereken desteği bulamadığını ve son 22 yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerin hayallerine ulaşmaları için Türkiye'yi yeniden inşa ettiklerini vurguladı. "Bugün gençlerimizin Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi öncülerimizin serüvenlerini tamamlama kararlılığına şahit oluyoruz" dedi.

Bilim ve Teknoloji Kültürü

Kacır, TEKNOFEST etkinliklerinin yanı sıra Türkiye genelindeki Deneyap atölyeleri ile bilimin yaygınlaşmasına büyük katkılar sağladıklarını belirtti. "Kocaeli Bilim Merkezi, bu alandaki başarılı çalışmalarımızın bir örneği" diyerek merkezin 2 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığına dikkat çekti.

Millî Teknoloji Hamlesi Vurgusu

Son olarak Kacır, Türkiye'nin milli iradesi üzerinde vesayet kurmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacaklarını ifade etti. "Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Anadolu'da bir üretim devrimi gerçekleştiriyoruz" dedi. Türk iş insanlarına, ülkenin Milli Teknoloji Hamlesi’ne sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Bakan Kacır'ın vizyonu, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşmak için gençliğe olan inancını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde konuştu.