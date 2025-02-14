DOLAR
36,21 -0,31%
EURO
37,9 -0,01%
ALTIN
3.417,79 -0,57%
BITCOIN
3.514.218,14 -0,96%

Bakan Kacır: Türkiye Artık Eskisi Gibi Değil, Teknolojide Özgüvenle İlerliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kocaeli'deki zirvede Türkiye'nin teknoloji alanındaki güçlü adımlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:25
Bakan Kacır: Türkiye Artık Eskisi Gibi Değil, Teknolojide Özgüvenle İlerliyoruz

Bakan Kacır, Kocaeli'de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, bazı sanayi temsilcilerinin ülkemize yönelik karamsar ifadelerini eleştirerek, "Türkiye, eski Türkiye değil" dedi.

Dünyada Teknoloji Devrimi

Kacır, konuşmasında yapay zeka, bulut bilişim ve 5G teknolojilerinin hayatımıza kattığı yeniliklere dikkat çekerek, küresel güç dengelerinin bu dönüşümle değiştiğini belirtti. "Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve yönlendiren bir ülke olma hedefiyle ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Desteklerin Önemi

Bakan, geçmişte bilim insanlarının gereken desteği bulamadığını ve son 22 yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerin hayallerine ulaşmaları için Türkiye'yi yeniden inşa ettiklerini vurguladı. "Bugün gençlerimizin Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi öncülerimizin serüvenlerini tamamlama kararlılığına şahit oluyoruz" dedi.

Bilim ve Teknoloji Kültürü

Kacır, TEKNOFEST etkinliklerinin yanı sıra Türkiye genelindeki Deneyap atölyeleri ile bilimin yaygınlaşmasına büyük katkılar sağladıklarını belirtti. "Kocaeli Bilim Merkezi, bu alandaki başarılı çalışmalarımızın bir örneği" diyerek merkezin 2 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığına dikkat çekti.

Millî Teknoloji Hamlesi Vurgusu

Son olarak Kacır, Türkiye'nin milli iradesi üzerinde vesayet kurmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacaklarını ifade etti. "Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Anadolu'da bir üretim devrimi gerçekleştiriyoruz" dedi. Türk iş insanlarına, ülkenin Milli Teknoloji Hamlesi’ne sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Bakan Kacır'ın vizyonu, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşmak için gençliğe olan inancını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte
2
Bakan Kacır: Türkiye Artık Eskisi Gibi Değil, Teknolojide Özgüvenle İlerliyoruz
3
Sabancı Holding: Türkiye, Enerji Yatırımları İçin Cazip Bir Pazar
4
BDDK, İhtiyaç Kredisi Limitlerini Güncelledi: Yeni Tutarlar Açıklandı
5
TMSF'den Zaman Aşımı Uyarısı: Bankalarda 10 Yıl Bekleyen Mevduatlar Dikkat Çekiyor
6
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: Yarın İçin 3 Bin Lira ile 1615 Lira 99 Kuruş Arası
7
TUSAF 19. Uluslararası Kongre ve Sergisi Antalya'da Başladı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor