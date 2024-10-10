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Bakan Şimşek'ten İşsizlik ve Sanayi Üretimi Açıklamaları

Bakan Şimşek, iş gücü piyasasındaki olumlu verileri ve sanayi üretimini değerlendirdi, istihdam artışının sürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:17
Bakan Şimşek'ten İşsizlik ve Sanayi Üretimi Açıklamaları

Bakan Şimşek'ten Önemli Değerlendirmeler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin iş gücü piyasasında genel anlamda olumlu bir görünümün hakim olduğunu ifade etti.

İstihdamda Kayda Değer Bir Artış

İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Şimşek, "8 ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı," dedi.

İşsizlik Oranı Düşüyor

Bakan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere de değinerek, "Ağustos ayında işsizlik oranı %8.5 olarak belirlendi. Bu, aylık 0.3 puanlık bir düşüşü temsil ediyor," açıklamasında bulundu.

Ekonomik Aktiviteler ve Dezenflasyon

Şimşek, dezenflasyon sürecinin kısa vadede ekonomik aktivite üzerindeki etkilerine de dikkat çekerek, "Sanayi üretimi ağustosta aylık %1.6 daralmıştır. Nihai hedefimiz kalıcı refah artışı olduğundan, programımızın geçici etkilerini asgari düzeye indirmek için mevcut politikaları uyumlu bir şekilde uygulamayı sürdürüyoruz," şeklinde konuştu.

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