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Bakan Şimşek’ten köprü ve otoyol zammı açıklaması: “Hedefe ulaşmakta kararlıyız”

Köprü ve otoyol ücretlerinde yapılan zam sonrasında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu zamların yıllık enflasyona 0.05 puan civarında bir etkisi olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 14:49
Bakan Şimşek’ten köprü ve otoyol zammı açıklaması: “Hedefe ulaşmakta kararlıyız”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden, köprü ve otoyol ücretlerinde yapılan zammı değerlendirdi. Bakan Şimşek, “Köprü ve otoyollardaki son zamların yıllık enflasyona etkisi yaklaşık 0.05 puan civarında olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, yapmış olduğu paylaşımda, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşma konusunda kararlı olduklarını da vurguladı. Konuyla ilgili olarak Şimşek, “Aldığımız kararlarda, dezenflasyon hedefimizi göz önünde tutuyoruz. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nden sonra atacağımız diğer adımlarla birlikte enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

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