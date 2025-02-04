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Bakan Şimşek, Türkiye'nin Finansal Geleceği Hakkında İyimser Beklentilerde Bulundu

Bakan Şimşek, Türkiye'nin uzun vadede büyük fırsatlara sahip olduğunu ve Türk lirası için olumlu beklentiler olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:23
Bakan Şimşek, Türkiye'nin Finansal Geleceği Hakkında İyimser Beklentilerde Bulundu

Bakan Şimşek'ten Türkiye'nin Finansal Geleceğine İlişkin Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen "Finansın Geleceği" etkinliğinde konuşarak, Türkiye için uzun vadede çok büyük fırsatlar olduğunu belirtti. Şimşek, Türk lirası için de olumlu beklentiler bulunduğunun altını çizerek, "Büyük resmi ele alırsak, Türkiye yatırım için cazip bir yer," dedi.

Küresel Sektörde Türkiye'nin Yeri

Şimşek, Türkiye'nin en büyük 250 global müteahhit firmasının bulunduğu listede, Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını ifade etti. Ayrıca, 137 ülkede yaklaşık 12 bin proje tamamlandığını ve bu projelerin toplam değerinin yarım trilyon dolar civarında olduğunu vurguladı.

Güçlü ve İyi Altyapı

Türkiye'nin, Orta Doğu'daki çalkantılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan olumsuz etkilendiğini belirten Şimşek, barışçıl bir döneme geçilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu süreçte, Türkiye'nin iyi bir konumda olduğunu ve yeniden inşa çalışmalarına katılma potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

Reel Kur ve İthalat Performansı

Türk lirasındaki değer kaybı üzerine de yorum yapan Şimşek, henüz büyük bir olumsuzlukla karşı karşıya olmadıklarını belirtti. "Bu yıla nispeten iyi başladık. İthalatta biraz artış olmasına rağmen, ihracat performansı güçlüydü." dedi.

Avro Bölgesi'nde Artan Pazar Payı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin Avro Bölgesi'nin ithalatındaki payının yüzde 3,5'ten yüzde 4'e yükseldiğini açıkladı. Dezenflasyon programı kapsamında enflasyonu düşürmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak amacıyla atılan adımlardan da bahsetti.

Döviz Kuru Hedefi Yok

Şimşek, uyguladıkları programın güçlü bir dezenflasyon ve dönüşüm programı olduğunu belirterek, döviz kuru hedefimizin olmadığını söyledi. Türkiye için uzun vadede büyük fırsatlar sunduğunu, pazarın büyüklüğünün ise dikkat çekici bir avantaj olduğunu ifade etti.

Finansal Yatırımcılara Öneri

Finansal yatırımcılara yönelik olarak, uzun vadeli tahvil alımlarını uzatmalarını öneren Şimşek, Türkiye'nin coğrafi ve jeostratejik öneminin arttığını belirtti. "Zor bir dönemden geçtik, ancak geleceğe umutla bakmak önemli," şeklinde konuştu.

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