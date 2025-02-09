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Bakan Uraloğlu, Ocakta 1 Milyar Zararlı Erişim Engellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ocak'ta 1 milyardan fazla zararlı erişimin engellendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:06
Bakan Uraloğlu, Ocakta 1 Milyar Zararlı Erişim Engellendi

Bakan Uraloğlu: 1 Milyar Zararlı Erişim Engellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak ayında 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 zararlı erişim isteğinin engellendiğini açıkladı. Uraloğlu, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmaların önemine dikkat çekti.

USOM'un Kritik Rolü

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) verilerini değerlendirerek, siber tehditlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, "USOM, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürütmektedir" dedi.

7/24 Siber Koruma

Uraloğlu, USOM'un kritik altyapıların korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin haftanın 7 günü 24 saat devam ettiğini ve 2025 yılının ilk ayında tespit edilen 78 bin 558 siber güvenlik açığı ile ilgili kurumların bilgilendirildiğini belirtti. USOM'un 2 bin 324 SOME ekibi ve 8 bin 9 uzman personeli ile Türkiye’nin siber sahasını koruduğunu vurguladı.

Yerli ve Milli Yazılım Vurgusu

Uraloğlu, Türkiye’nin siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların çok önemli katkılar sağladığını dile getirerek, "Avcı", "Azad" ve "Kasırga" projeleri ile ulusal güvenliği güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Oltalama Saldırılarına Karşı Mücadele

Bakan Uraloğlu, Ocak ayında vatandaşları dolandırmaya yönelik yapılan 991 alan adına erişim engeli uygulandığını ve 5 bin 869 oltalama saldırısının başarıyla engellendiğini açıkladı. Ayrıca, 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere karşı tarandığını sözlerine ekledi.

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