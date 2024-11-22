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Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 17 Nisan'dan itibaren üç piste aynı anda çalışacağını duyurdu. Sürdürülebilir ulaşım ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:14
Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Uraloğlu’ndan Çarpıcı Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı’nda 17 Nisan’dan itibaren üç paralel pistte aynı anda operasyon yapacaklarını duyurdu. "Dünyada paralel 3 piste aynı anda operasyon sadece Amerika'da yapılabiliyor. Biz inşallah 17 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda uygulamaya geçeceğiz. Kapasitemizi bir anlamda da katlamış olacağız," şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Ulaşım ve Atık Yönetimi

Uraloğlu, zirvede sürdürülebilir ulaşım konularında karbon emisyonlarını azaltmanın yollarını ele aldıklarını belirtti. Aynı zamanda sıfır atık hedefi doğrultusunda neler yapılabileceğine dair görüşmeler yaptıklarını vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru

Bakan, Kalkınma Yolu Projesi hakkında bilgi vererek, projenin Basra Körfezi'nden başlayarak Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar uzanacağını ifade etti. "Proje bitme noktasına geldi. Önümüzdeki yıl yapımına başlama gayretindeyiz," dedi.

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan ve Türk dünyasına bağlanma imkanı sunduğunu vurguladı. Ayrıca, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi'nin ihalesini yaptıklarını açıkladı.

Akıllı Ulaşım Uygulamaları ve Demir Yolu Yatırımları

Bakan, akıllı ulaşım sistemleri üzerine yapılan çalışmaların önemine değinerek, 2026 yılında bu sistemlerin denemelerine başlanacağını belirtti. Demir yolu yatırımlarında 2028 hedefinin 17.500-18.000 kilometre olduğunu ve 2053 yılı itibarıyla bu rakamın yaklaşık 29.000 kilometreye ulaşacağını aktardı.

İstanbul'da Metro İhtiyacı ve Havalimanı Gelişimi

İstanbul'un 1000 kilometrelik metro hattına ihtiyacı olduğunu belirten Uraloğlu, mevcut metro uzunluğunun 400 kilometre civarında olduğunu ifade etti. Ayrıca, havalimanı sayısının 2026 yılında 60'a ulaşacağını müjdeledi.

5G İhaleleri ve Sosyal Medya Düzenlemeleri

Bakan Uraloğlu, 5G konusunda önümüzdeki yıl ilk çeyrekte ihale yapmayı planladıklarını belirtti. Türkiye’deki sosyal medya uygulamaları ve platformların düzenlemelerine dair de açıklamalarda bulundu. "Biz yasakçı zihniyette olmak istemiyoruz,” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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