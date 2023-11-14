Resmi Gazete'de duyuruldu: Gecikme faizlerine okkalı zam geldi
Gecikme zammı oranları yüzde 3,5 olarak belirlenirken tecil faiz oranıyla yıllık yüzde 24'ten yüzde 36 olarak artış görüldü. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar haberimizde.
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanırken karar üzerine 6183 sayılı kanun üzerinden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için farklı uygulama yüzde 3,5 olarak belirlendi.
Bugünden önce tecil talebinde bulunulurken talep kabul edildiğinde tecil edilen amme alacaklarına ise ihlal edilerek yeni talepler üzerinde tecil yapılır. Yüzde 24 faiz oranıyla bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarında yüzde 36 tecil faizi kullanılacak.