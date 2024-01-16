Bakanlık kesenin ağzını açtı! Asgari ücretliler bu desteğe bayılacak: Başvurular başlıyor

Ekonomik sıkıntılar boy göstermeye başlarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın tarafından asgari ücretlilere yönelik sosyal yardım paketi açılıyor. İşte aylık 1900 TL'ye kadar yapılacak desteklere dair detaylar haberimizde.

Bakanlık kesenin ağzını açtı! Asgari ücretliler bu desteğe bayılacak: Başvurular başlıyor
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Aile Destek paketinden yararlanmak isteyen emekliler ve asgari ücretliler, başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak Aile ve Hizmetler Bakanlığından sosyal yardım ve destek başvuru formu tamamlanır.

bakanlık ödemesi
Başvuruların değerlendirilmesiyle beraber gerekli belgeler ve kimlik belgesi, ikametgah belgesi ve gelir belgesiyle beraber hesaplanır. 1 Mart 2024 tarihine kadar e devlet üzerinden yapılırken değerlendirme süreciyle ödemeler ise 31 Mart 2024 tarihine kadar devamlılık sağlanır. Onaylanan başvurularla beraber her ayın 15 ve 31'ine kadar PTT ya da Ziraat Bankası aracılığıyla İBAN yoluyla ödemeler desteklenir.

Ödemelerin tutarı, hane içerisindeki kişi başına gelire bakılarak farklılık gösterirken asgari ücretin üçte birinden az olması durumuna bakılarak maaş bağlanır.

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