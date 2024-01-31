Bakanlık o ödemelere okkalı zam yaptı! Listeye bakan yeni maaşını öğrenecek!

Bakanlık ödemelerini güncelledi! Tüm detaylar haberimizde.

Bakanlık o ödemelere okkalı zam yaptı! Listeye bakan yeni maaşını öğrenecek!
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Bakanlık bu kişilerin yüzünü güldürecek! Ödemeleriniz arttı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK ÖDEMELERİ GÜNCELLEDİ

Maaşlara yapılan zamlar sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal destek ödemeleri de artış gösterdi. Bakanlık zamlı ödemeleri Ocak ayı itibariyle hak sahiplerinin hesaplarına yatıracak. Güncel olarak 65 yaş maaşı 3 bin 504 TL olarak belirlendi. Evde bakım maaşları da arttı ve 7 bin 608 TL oldu. Yüzde 70 ve üstü engeli olan vatandaşların maaşları 4 bin 196 TL, yüzde 40-69 aralığında engeli olan vatandaşların maaşları 2 bin 797 TL oldu. 

 

sosyal destek ödemeleri de arttıSosyal destek ödemeleri memur maaş katsayılarına göre hesaplandı. Memur maaşlarına yapılan yüzde 50 oranında zamlar sosyal destek ödemelerini de etkiledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Sosyal desteklerimizi, vatandaşımızın ihtiyacına göre güncelliyoruz. 2024 senesi için yapılan zamlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatı az da olsa kolaylaşsın istiyoruz.' 

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