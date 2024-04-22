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Bakanlık'tan emeklilere e-Devlet müjdesi geldi! Emekliler derin bir oh çekecek

Emeklilik ile ilgili flaş bir düzenlemenemin geleceği öğrenildi. Müjdeli haber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 18:21
Bakanlık'tan emeklilere e-Devlet müjdesi geldi! Emekliler derin bir oh çekecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçriğim,z günlerde yurt dışı borçlanmasına ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yurt dışından borç alırken aylık ödeme gerektiren sigortalıların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla e-devlet Sistemi'nden yeni bir uygulama başlattıklarını duyurdu. Işıkhan, yurt dışından borçlanarak emekliliğe başvuran sigortalıların e-devlet üzerinden “3201 Sayılı Kanun Kapsamında Emeklilik Başvurusu Yapanlara Özel Beyan ve Taahhüt Belgesi” verebileceklerini açıkladı.

Vatandaşlar daha detaylı bilgiye “https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan” adresinden ulaşabilecek.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yurt dışı borçlanması işlemleri gerçekleştirerek emekliliğe başvuran sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştıracak e-Devlet üzerinden bir yenilik yapıyoruz. Vatandaş başvurucularımız artık tahsilat başvuru belgeleri gelir/emekli maaşı/yardımları ile birlikte ibraz etmeleri gereken '3201 Sayılı Kanun Uyarınca Aylık Ödeme Başvuru Sahipleri Özel Beyan ve Taahhüt Belgesi'ni e-devlet üzerinden yapabilecekler."

YURT DIŞI BORÇLANMASI KOŞULLARI NELERDİR?

Bakanlık'tan emeklilere e-Devlet müjdesi geldi

Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olsun ya da olmasın yurt dışında bir ülkede çalışan Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olduktan sonra Türk vatandaşlığını kaybedenler, emekliliklerine ayrılmalarına izin verildikten sonra emeklilik, maluliyet, yaşlılık ve izin haklarına sahiptirler. Yurt dışında emeklilik, sigorta/işsizlik ve ev işleri, ülkemiz sosyal güvenlik kanununa göre daha önce Türkiye'de hizmet vermiş sayılmasını sağlamak amacıyla borçlanma işlemi başlatabilirler.

Borçluluk süresi, yurt dışında geçirilen süreyi, bu sürenin bitiminde veya bu sürenin sonunda bir yıla kadar süren işsizlik süresini ve ev işi süresini kapsar.

Yurt dışından sürelerin borçlandırılması için; Kredi verildiği sırada Türk vatandaşı olmanız veya Türk vatandaşı olarak doğmuş ancak çıkış izni verildiğinde Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmanız, kredi kapsamında yurt dışında geçirdiğiniz süreyi kanıtlamanız ve yazılı talepte bulunmanız gerekmektedir.

Vefat eden sigortalının lehtarı tarafından yapılan kredi taleplerinde, lehtarın kredi talep edilen tarihte Türk vatandaşı olması yeterlidir ve sigortalının yurt dışında bulunduğu süre içerisinde Türk vatandaşı olması şartı aranmaz. Sigortalının sermaye borçlanması gerekmektedir. Halen o ülkenin vatandaşlığını elinde bulunduranlar yurt dışından da sermaye borçlanabilmektedir.

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