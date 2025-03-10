Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı 17,1 Milyon Yolcu Taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılmasıyla birlikte 17,1 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Uraloğlu, bu hattın İstanbul trafiğine önemli bir katkı sağladığını vurguladı.

8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyona sahip olan metro hattı, yoğun nüfuslu Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar ilçelerine kesintisiz ulaşım imkanı sunmaktadır. Ulaşım süresinin 13,5 dakikaya düştüğünü belirten Uraloğlu, Kayaşehir'den Bakırköy İDO'ya ulaşımın sadece 39 dakikada sağlandığını ifade etti.

Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebiliyor. Hattın, Kirazlı İstasyonu'nda Kayaşehir-Kirazlı Metrosu ve Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu ile bağlantı sağladığı belirtildi. Ayrıca, İncirli İstasyonu'nda metrobüs hattına ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna ulaşım imkanı sunuluyor.

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek ve daha hızlı, konforlu bir ulaşım sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.