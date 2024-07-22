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Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

On binlerce kişinin beklediği ödemeler hesaplara geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 00:21
Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Çocukların eğitim giderleri ve sosyal destek ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bu ödemeler, binlerce ailenin yüzünü güldürdü.

SOSYAL ÖDEMELER

SED ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, Temmuz ayına dair 1 milyar 21 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin tamamlandığını belirtti. Bu destek, çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve sosyal açıdan desteklenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL DESTEK

Göktaş, “Çocuklarımızın sosyal gelişimlerini desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak için Temmuz ayı SED ödemelerini gerçekleştirdik,” diyerek, bu desteğin aileler için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. 

Sosyal ve Ekonomik Destek programı, çocukların eğitimde geri kalmaması ve sosyal hayata daha iyi adapte olabilmeleri için düzenli olarak sağlanıyor.

SOSYAL DESTEK

BEKLENEN ÖDEMELER

SED ödemelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte, binlerce aile rahat bir nefes aldı. Bu ödemeler, ailelerin çocuklarına daha iyi bir gelecek sunma çabalarına büyük bir katkı sağlıyor. Bakanlık, bu tür desteklerin devam edeceğini ve ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu açıklamalar ışığında, Temmuz ayı SED ödemelerinin gerçekleştirilmesi, sosyal destek alanında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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