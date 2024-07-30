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Bankalardan konut kredisi atağı! En düşük faizi onlar verecek: Gece yarısı duyuruldu

Her geçen gün artan kira fiyatları, ev sahibi olma hayalini kuran vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Kira yükünden kurtulup kendi evine sahip olmak isteyenler, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarını ve düzenlemelerini yakından takip ediyor. Özellikle 2 milyon liralık konut kredisi için en avantajlı faiz oranlarını sunan 10 banka belli oldu. Peki, en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu en uygun faiz oranlarını derledik. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 30.07.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 20:19
Bankalardan konut kredisi atağı! En düşük faizi onlar verecek: Gece yarısı duyuruldu

Konut kredisi faiz oranları, ev sahibi olma sürecinde en önemli faktörlerden biri. Faiz oranları, geri ödenecek toplam miktarı doğrudan etkilediği için vatandaşlar, en düşük faiz oranını sunan bankayı tercih ediyor. Uzmanlar, düşük faiz oranlarının kredi maliyetini düşürdüğünü ve daha avantajlı ödeme planları sunduğunu belirtti.

EN UYGUN FAİZ VEREN 10 BANKA

kredi

Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. İşte, 22-26 Temmuz haftasında geçerli olan faiz oranlarına göre, 2 milyon liralık konut kredisi kullanımında 60 ay vadeye göre en avantajlı on banka:

 

Türkiye İş Bankası

 

Aylık faiz oranı: %3.05

Aylık taksit miktarı: 73.042 TL

Toplam geri ödeme: 4.405.069 TL

Kuveyt Türk

 

Aylık kar oranı: %3.09

Aylık taksit miktarı: 73.665 TL

Toplam geri ödeme: 4.442.462 TL

QNB Finansbank

 

Aylık faiz oranı: %3.19

Aylık taksit miktarı: 75.233 TL

Toplam geri ödeme: 4.535.289 TL

TEB

 

Aylık faiz oranı: %3.19

Aylık taksit miktarı: 75.233 TL

Toplam geri ödeme: 4.535.442 TL

Garanti BBVA

 

Aylık faiz oranı: %3.20

Aylık taksit miktarı: 75.390 TL

Toplam geri ödeme: 4.545.975 TL

Ziraat Bankası

 

Aylık faiz oranı: %3.49

Aylık taksit miktarı: 80.016 TL

Toplam geri ödeme: 4.823.508 TL

Akbank

 

Aylık faiz oranı: %3.50

Aylık taksit miktarı: 80.177 TL

Toplam geri ödeme: 4.829.955 TL

Halkbank

 

Aylık faiz oranı: %4.29

Aylık taksit miktarı: 93.305 TL

Toplam geri ödeme: 5.620.853 TL

HSBC

 

Aylık faiz oranı: %5.49

Aylık taksit miktarı: 114.433 TL

Toplam geri ödeme: 6.887.465 TL

120 AY VADELİ EN UYGUN BANKALAR 

dsa

2 milyon liralık konut kredisi kullanımında 120 ay vadeye göre en avantajlı on banka ise şöyle sıralanıyor:

 

Türkiye İş Bankası

 

Aylık faiz oranı: %3.05

Aylık taksit miktarı: 62.704 TL

Toplam geri ödeme: 7.547.072 TL

Akbank

 

Aylık faiz oranı: %3.05

Aylık taksit miktarı: 62.704 TL

Toplam geri ödeme: 7.547.072 TL

Kuveyt Türk

 

Aylık kar oranı: %3.09

Aylık taksit miktarı: 63.446 TL

Toplam geri ödeme: 7.636.075 TL

QNB Finansbank

 

Aylık faiz oranı: %3.19

Aylık taksit miktarı: 65.308 TL

Toplam geri ödeme: 7.858.307 TL

Garanti BBVA

 

Aylık faiz oranı: %3.20

Aylık taksit miktarı: 65.495 TL

Toplam geri ödeme: 7.881.961 TL

Ziraat Bankası

 

Aylık faiz oranı: %3.49

Aylık taksit miktarı: 70.957 TL

Toplam geri ödeme: 8.537.353 TL

TEB

 

Aylık faiz oranı: %3.75

Aylık taksit miktarı: 75.916 TL

Toplam geri ödeme: 9.131.363 TL

Halkbank

 

Aylık faiz oranı: %4.29

Aylık taksit miktarı: 86.359 TL

Toplam geri ödeme: 10.385.605 TL

HSBC

 

Aylık faiz oranı: %5.49

Aylık taksit miktarı: 109.980 TL

Toplam geri ödeme: 13.119.231 TL

Uzmanlar Ne Diyor?

Konut kredisi faiz oranları hakkında değerlendirmelerde bulunan finans uzmanları, düşük faiz oranlarının konut kredisi maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğüne dikkat çekti. "Faiz oranlarındaki küçük bir değişiklik bile geri ödenecek toplam miktarı büyük ölçüde etkiliyor," diyen uzmanlar, vatandaşların kredi başvurusu yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmalarının önemini vurguladı.

 

Bankaların sunduğu konut kredisi kampanyalarını ve faiz oranlarını karşılaştırmanın, en avantajlı seçeneği bulma konusunda önemli olduğunu belirten uzmanlar, "Ev sahibi olmak isteyenlerin, bankaların sunduğu farklı seçenekleri karşılaştırarak kendileri için en uygun olanı seçmeleri gerekiyor," şeklinde konuştu.

 

Sonuç Olarak

Artan kira fiyatları, ev sahibi olma hayalini kuran vatandaşlar için konut kredisi kullanımını daha da cazip hale getiriyor. Bankaların sunduğu uygun faiz oranları ve kampanyalar, vatandaşların konut sahibi olma sürecinde önemli bir rol oynuyor. En düşük faiz oranını sunan bankaları ve sundukları avantajları detaylı bir şekilde inceleyen vatandaşlar, hayallerindeki eve bir adım daha yaklaşmış oluyor.

 

Ev sahibi olma yolunda adım atacak vatandaşların, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve ödeme planlarını dikkatlice incelemeleri, kendileri için en uygun seçeneği bulma konusunda büyük önem taşıyor. Faiz oranlarındaki küçük farklılıklar bile, uzun vadede geri ödenecek toplam miktarı büyük ölçüde etkileyebileceği için, detaylı bir araştırma yapmak ve karşılaştırmalar yapmak, daha avantajlı bir kredi kullanımı için kritik öneme sahip.

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