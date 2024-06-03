Bankkart sahiplerine acil duyuru! 1000 TL para iadesi bunu yapana verilecek

Kampanya, 15 Mayıs – 1 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya şartlarını yerine getiren müşterilere kazandıkları Bankkart Lira tutarları anında yansıtılacak.

Bankkart Liraları, hesap kesim tarihine kadar yapılacak alışverişlerde kullanılabilir veya Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde harcanabilir.

KAMPANYAYA KİMLER KATILABİLİR?





Kampanyaya sadece asıl kart sahibi müşteriler katılabilecek olup, ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecek. Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahibi müşteriler, kredi kartı veya banka kartı özelliği ile kampanyadan faydalanabilecekler.

Ancak nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal, karta para yükleme ve Bankkart Lira kullanımı gibi işlemler kampanyaya dahil edilmeyecek. Ayrıca, kampanyadan yararlanılan işlemlerin iptal veya iade edilmesi durumunda, verilen Bankkart Liralar geri alınacak ve eksik tutar müşterinin hesap özetine borç olarak yansıtılacak.

Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarına sunduğu bu özel fırsatla alışverişlerini daha kazançlı hale getirme imkanı sunuyor. Kampanya süresi sınırlı olduğundan, müşterilerin bu fırsatı değerlendirmeleri öneriliyor.