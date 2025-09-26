Bartın'da yasa dışı bozayı avına yasal işlem

Kadir Çokçetin, Bartın Ulus'ta fotokapan kayıtlarıyla yasa dışı bozayı vuran 2 kişi hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:40
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bartın'da yasa dışı olarak bozayı vurduğu tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

Fotokapan kayıtları ve inceleme

Çokçetin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı avcılıkla mücadeleye devam ettiklerini belirtti. Bartın'ın Ulus ilçesinde yürütülen fotokapan çalışmaları kapsamında gece saatlerinde araç içindeki 2 kişinin hareketlilik halinde olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Görüntülerin incelenmesi sonucu şahısların araçtan inerek av tüfeği ve fenerle bölgede gezindikleri, av tüfeğiyle ateş ettikleri, atış sonrası bozayı sesinin kayda geçtiği belirlendi.

Bozayı tespit edildi, yasal süreç başlıyor

Çokçetin, bölgede yapılan incelemede yasa dışı şekilde avlanmış bir bozayı tespit edildiğini belirterek, "Bozayıyı vurdukları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem uygulanacaktır." bilgisini verdi.

