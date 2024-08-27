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Bartın Ulus Eldeş Barajı'nda Su Tutma İşlemi Tamamlandı

Bakan İbrahim Yumaklı, Bartın Ulus Eldeş Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:56
Bartın Ulus Eldeş Barajı'nda Su Tutma İşlemi Tamamlandı

Bartın Ulus Eldeş Barajı'nda Su Tutma Süreci Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bartın'da inşa edilen Ulus Eldeş Barajı'nda su tutma işleminin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Yumaklı, bu süreçte sulama imalatlarının devam ettiğini ve 38 bin 560 metreküplük gövde dolgusunun %100'ünü tamamladıklarını belirtti.

DSİ'nin Hedefleri ve Barajın Önemi

Bakan Yumaklı yazılı bir açıklamada bulundu. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün tarımda modern sulamayı teşvik etme ve toplulaştırma ile tarımsal verimliliği artırma hedefleri doğrultusunda çalıştığını vurguladı. Yumaklı, son 21 yılda 1367 barajın ülkeye kazandırıldığını ifade etti.

Barajın Tarım Üzerindeki Etkileri

Ulus Eldeş Barajı'nın aynı zamanda enerji kırıcı havuz, vana odası ve dolusavak köprüsü gibi önemli yapısal imalatlarının tamamlandığını kaydeden Bakan, "Bu baraj, 1000 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak ve yerel çiftçilerin modern sulama yöntemleri ile tanışmasına olanak verecek. Böylece sulama maliyetleri düşecek ve verim artacak." dedi.

Projeye Dair Teknik Bilgiler

Temelden yüksekliği 46,25 metre olarak projelendirilen Ulus Eldeş Barajı, 839.830 metreküp depolama hacmine sahip olacak. Bu sayede bölgedeki tarım topraklarına önemli ölçüde destek sağlanması bekleniyor.

Bakan Yumaklı, "Bu tesisin, Bartın ve tüm ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Eldeş Barajı, yörenin bereketli topraklarına bereket katacaktır." ifadelerini ekledi.

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