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Başarısızlık Zirvesi 2024: Gençlere İnovasyon ve İlham Verildi

Başarısızlık Zirvesi 2024, gençlerle alanında önde gelen isimleri buluşturdu ve deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:12
Başarısızlık Zirvesi 2024: Gençlere İnovasyon ve İlham Verildi

Başarısızlık Zirvesi 2024, Gençlerle Buluştu

Başarısızlık Zirvesi 2024, İstanbul'da alanında tanınmış isimleri bir araya getirerek gençler ile deneyim paylaşımında bulundu. Etkinlik, İstanbul Gençlik Platformu tarafından düzenlendi ve ismi duyulmuş birçok deneyimli lider, katılım sağladı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın Açıklamaları

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, zirve sırasında gençlere önemli mesajlar verdi. Turan, "Hata yapmaktan korkmamak gerektiğini öğrendim. Eğer pes etseydim, bugün bu noktalara gelemezdim." dedi.

Deneyim Paylaşımları ve Öğrenme Fırsatları

Zirve, başarısızlıkların nasıl fırsatlara dönüştürülebileceğini ve krizin derslerini masaya yatıran konuşmalarla sürdü. P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, başarısızlığın başarıya giden yolda bir hediye olduğunu belirtirken, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur ve diğer konuşmacılar da kendi başarıları ve başarısızlıkları hakkında bilgi paylaştı.

İstanbul Gençlik Platformu Hedefleri

İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Coşar, zirvemizin amacının, gençlere ilham vermek ve onlara umut aşılamak olduğunu vurguladı. Dilara Beyza Çınar, 13 yılda gerçekleştirdikleri projeleri ve 42 şehirde kurulan Oyuncak Kütüphanelerini anlattı.

Yılın Hayal Ortağı Ödülü Sahiplerini Buldu

Zirve bitiminde, Yılın Hayal Ortağı Ödülü de takdim edildi. 6 Şubat Depremi sonrası Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve diğer teşvik eden bireylere ödülleri verildi.

Bu özel etkinlik, katılımcıların başarısızlık deneyimlerini paylaşarak gençlere ilham vermek amacıyla gerçekleştirildi ve zengin içerikleri ile dikkat çekti.

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