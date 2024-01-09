Başvurusu onaylanan kadınlara 2000 TL devlet desteği! Bu şarta uyan genç, yaşlı tüm kadınlara verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat etmiş ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınları desteklemek amacıyla yeni bir üçlü destek paketi açıkladı. Bu paket kapsamında, ihtiyaç sahibi kadınlara 2.000 TL muhtaçlık aylığı, şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı sağlanacak.

Eşini kaybeden ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara her iki ayda bir verilecek olan 2.000 TL muhtaçlık aylığı, aylık 1.000 TL olarak hesaplanacak ve iki ayda bir hesaplanan tutarlar, destek alan kadınların hesaplarına aktarılacak.

Üçlü destek paketinin bir diğer önemli bileşeni ise şartlı eğitim yardımı. Bu yardım, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 6-18 yaş arası çocukların ailelerine yönelik olarak sunulacak. Ayrıca, şartlı sağlık yardımı da sağlanacak ve bu yardım, sağlık güvencesi olmayan ve çocuklarını aşılatan, düzenli sağlık kontrollerine götüren aileleri hedef alacak.





Bu desteklerden faydalanmak isteyen kadınlar, eşlerinin vefat ettiğini, sosyal güvencelerinin olmadığını ve muhtaçlık durumlarını belgeleyerek başvuruda bulunabilecekler. Ancak, eşinden ayrılan kadınlar bu desteklerden yararlanamayacaklar.

Destek süresi, muhtaçlık durumunun devam ettiği sürece sınırsız olacak. Ancak, muhtaçlık durumunun ortadan kalkması halinde destek ödemesi sonlandırılacak. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu destek paketi, eşi vefat etmiş kadınları maddi ve sosyal anlamda destekleyerek hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.