Batman'da Mısır Anızı Biyoyakıt Ham Maddesi Olarak Değerlendiriliyor

Hasat sonrası anızlar enerji üretimine kazandırılıyor

Batman'da eylül ayı başında başlayan mısır hasadı devam ediyor. Hasat sonrası tarlada kalan anızlar, geri dönüşüme gönderilerek biyoyakıttan elektrik üreten firmalara ham madde olarak satılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, AA muhabirine kentte yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını ve 62 bin dekar alanda dane mısır ekimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Tuncer, eylül ayının başından itibaren dane mısır hasadının başladığını ve çiftçilerin rekolteden memnun olduğunu söyledi.

Tuncer, tarımsal üretim sonrası en temel problemin anız yakılması olduğunu vurgulayarak; "Anızların yakılması doğal denge açısından çok büyük sıkıntı oluşturuyor. Toprağın biyoçeşitliliğine önemli zararlar veriyor. Aynı zamanda çevre kirliliğine ve oksijenin azalmasına neden oluyor." dedi.

Batman'da anız yangınlarını önlemek amacıyla Vali Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirten Tuncer, anızların değerlendirilmesiyle yakılmasının doğrudan engellenebileceğini kaydetti. Tuncer, sözlerine şöyle devam etti: "Mardin'in Derik ilçesinde elektrik üreten bir firmamız beş yıldır ilimizde özellikle hasat sonrasında mısır anızını alıyor. Üreticilerimiz hem kazanç elde ediyorlar hem tarlada yakılabilecek anız kalmamış oluyor. Daha çevreci ve faydalı bir yöntemle anızı bertaraf ediyoruz."

Anız toplayan firma yetkilisi Abdullah Özkul da yaklaşık beş yıldır Batman'da hasat sonrası anız topladıklarını, her yıl kente gelerek çiftçilerle anlaştıklarını ve bu çalışmanın hem çiftçinin menfaatine hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Uygulama, çiftçilere ek gelir sağlarken anız yakılmasının neden olduğu çevre zararlarını azaltıyor ve tarla bırakılan kalıntıların sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesine imkan tanıyor.