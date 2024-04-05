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Bayram öncesi fahiş fiyatlara karşı sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde, fahiş fiyatlara karşı sıkı bir denetim başlattıklarını duyurdu. Ekipler, İstanbul’da etiket ve fiyat denetimi çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 14:14
Bayram öncesi fahiş fiyatlara karşı sıkı denetim

Ramazan Bayramı’nın hemen öncesinde yetkililer, sıkı bir şekilde fiyat ve etiket denetimi başlattı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, 81 il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, anormal ve aykırı bir durum söz konusu olduğunda etiket başına cezai işlem uygulanacak.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul genelinde 18 ilçede eş zamanlı denetimlere başladıklarını açıkladı. Mısır Çarşısı’nda yapılan denetimlere katılan Menteşe, fiyatları ve etiketleri kontrol ettiklerini, fahiş fiyat konusundaki denetimlerin sıklaştığını ifade etti. Makul olmayan bir durumda, inceleme başlattıklarını dile getiren Menteşe, anormal bir durumda belge ve faturaları ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderdiklerini belirtti.

Ankara’da da denetimler eş zamanlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan ve ekipler, Çankaya’da bulunan marketlerin denetimini yapıyor. Denetim sırasında, etiketler ve yoğun talep olan ürünlerle birlikte, satışlarda fahiş fiyat olup olmadığı gibi durumlar inceleniyor.

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