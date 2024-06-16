Bayram öncesi o borçlar silinecek! Borcu olanlar bu kampanyayı bilmezse üzülecek

Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı artan vatandaşlar, kredi ve kredi kartlarıyla ilgili borçlarını da düşünüyor. Bu bankaya borcu olanlara yeni bir sürpriz geldi. Tatil sezonu öncesinde vatandaşların desteklenmesine yönelik borçların kapatılmasına yönelik krediler onaylandı. Peki kredi geri ödeme koşulları nelerdir? Borç kapatma kredisinden kimler yararlanabilir? İşte detaylar..

Türkiye'nin en eski özel bankalarından Garanti Bankası, tatil sezonu öncesinde müşterilerine ve yeni müşterilerine müjdeyi duyurdu. Kredi ile kredi kartı borcu olan vatandaşlara borç kapatma için beklenmedik bir kredi geldi. Borcunu ödemekte zorlananlar borç kapatma kredisiyle daha uzun taksitler ile ödeme imkanına sahip olacak. Garanti Bankası'nın yeni borç kapatma kredisi, tatil sezonu öncesinde insanlara cankurtaran olacak.

Yeni kampanyada 0.000 TL ile 100.000 TL arasında borcu olan herkese yönelik bir işlem bulunuyor. Garanti Bankası'nın borç kapatma kredisinin koşulları ise şöyle;





Garanti Bankası'ndan maddi sıkıntı yaşayan ve borçlarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara yeni bir sürpriz geliyor. Garanti Bankası 50.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sunuyor. Tatil öncesi vatandaşların borç yükünü azaltacak kredi, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesinin ibraz edilmesi halinde kullandırılıyor. Ayrıca gelir belgesi de bu kredi için aranan şartlardan biridir.

BORÇ KAPATMA KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Garanti Bankası borç kapatma kredisi başvuruları hem şubelerden hem de mobil ile internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir. Borç kapatma kredisi alabilmeniz için kredi puanınızın 1.200 puan ve üzerinde olması gerekmektedir. Bir acenteye gitmeden kayıt yaptırmak isteyenler dijital kayıt işlemini kullanabilirler. Borç kapatma kredileri dakikalar içinde onaylanıyor ve 36 aya varan vade seçenekleriyle sunuluyor. Borç kapatma kredisinden yararlanarak 50.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar olan borçlarınızı daha kolay kapatabilirsiniz.