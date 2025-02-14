BDDK, Ziraat Finansal Kiralama AŞ'ye Faaliyet İzni Verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ziraat Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izniyle ilgili önemli bir karar aldı. BDDK'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, Ziraat Finansal Kiralama AŞ'ye, 4 Temmuz 2024 tarihinde çıkarılan kuruluş izninin ardından faaliyet izni verildi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Kurulun 6 Şubat 2025 tarihli toplantısında, 5 Şubat 2025 tarihli ve E-12509071-102.01.01-144017 sayılı yazı ile eklerinin incelenmesi sonucunda, Ziraat Finansal Kiralama AŞ'ye; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7’nci maddesi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5’inci ve 15’inci maddelerinin (2) numaralı fıkraları ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 57’nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.