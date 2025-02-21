Belediyeler İçin Yeni Hayvan Koruma Harcama Esasları Belirlendi

Belediyelerin hayvanların korunmasına yönelik harcama esasları belirlendi. Yeni tebliğle, kaynak ayırma zorunluluğu getirildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:38
Belediyeler İçin Yeni Hayvan Koruma Harcama Esasları Belirlendi

Hayvanların Korunması İçin Yeni Düzenlemeler

Belediyelerin, hayvanların korunmasına yönelik harcamaları için yeni esaslar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği"ni Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Hayvanları Koruma Kanunu Çerçevesinde Usul ve Esaslar

Tebliğ ile, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanların korunması, bakımı ve kötü muamelelerden korunması için alınması gereken önlemler netleştirildi. Belediyeler, bu kanun gereğince ayırması gereken kaynak ile harcamalarını söz konusu tebliğdeki mali tablolarda gösterecek.

Geçici Madde ve Harcama İle İlgili Kısıtlamalar

Eklenen geçici maddeye göre, bu yıl yapılan harcamalar da ilgili fonksiyonel kod olan tabloya dâhil edilecek. Belediyeler, hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için, kesinleşmiş en son bütçe gelirinin binde 5'i oranında kaynak ayıracak. Büyükşehir belediyeleri için bu oran binde 3 olarak uygulanacak ve ayrılan ödenekler başka amaçlar için kullanılamayacak.

Ek Harcamalar ve Bakanlık Denetimi

Kanun kapsamında ayrılması gereken kaynağın üzerinde harcama yapan belediyeler, fazla harcanan tutarın %40'ını Bakanlıktan geri alabilecek. Belediyeler, bir takvim yılı içinde yaptıkları harcamalardan talep edecekleri tutarı, takip eden yılın mart ayı sonuna kadar resmi yazı ile Bakanlık'a sunacaklar. Bakanlık, gerekli gördüğünde belediyenin talebine ilişkin bilgileri yerinde kontrol etme yetkisine sahip olacak.

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