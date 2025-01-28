Bilal Topçu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu yıl gerçekleştirilmekte olan oylama, fotoğrafçılığın en iyi örneklerini sergileyerek Türk kültür ve sanatına katkıda bulunmaktadır.

Topçu, etkinlikte yer alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemine ve medyanın bu konudaki rolüne dikkat çekti. Aynı zamanda, yüksek kaliteli fotoğrafların savaş, barış ve insan hakları konularındaki farkındalığı artırabileceğini vurguladı.

Bu tür etkinliklerin, toplumun farklı kesimlerinden insanların bir araya gelmesine ve Türkiye'nin ulusal değerlerinin yüceltilmesine olanak sağladığını belirten Topçu, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.