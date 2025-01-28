DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,35 0,51%
ALTIN
3.155,12 -0,15%
BITCOIN
3.680.789,2 -1,23%

Bilal Topçu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:06
Bilal Topçu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu yıl gerçekleştirilmekte olan oylama, fotoğrafçılığın en iyi örneklerini sergileyerek Türk kültür ve sanatına katkıda bulunmaktadır.

Topçu, etkinlikte yer alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemine ve medyanın bu konudaki rolüne dikkat çekti. Aynı zamanda, yüksek kaliteli fotoğrafların savaş, barış ve insan hakları konularındaki farkındalığı artırabileceğini vurguladı.

Bu tür etkinliklerin, toplumun farklı kesimlerinden insanların bir araya gelmesine ve Türkiye'nin ulusal değerlerinin yüceltilmesine olanak sağladığını belirten Topçu, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansının (AA)...

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansının (AA)...

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Yükseldi: %0,5 Artışla 10.047,81 Puan
2
Ticaret Bakanı Bolat, Kooperatifçilikle Kira Sorununa Çözüm Arıyor
3
YEKA RES-2024 Yarışmalarında En İyi Teklifler Belli Oldu!
4
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi
5
Almanya'nın İhracat Beklentileri Düşüşte: Son Bir Yılın En Düşük Seviyesi
6
AB'de Ticari Araç Satışları: Van ve Otobüs Artarken Kamyonda Düşüş Yaşandı
7
Ticaret Bakanlığı, Yangın Malzemeleri Üzerinde Ülke Genelinde Denetim Gerçekleştirdi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!