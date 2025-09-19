Bilgi ve İletişim Sektöründe Brüt Satışlar 5 Yılda 7 Katına Çıktı

MERT DAVUT - AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2024" araştırması verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmaların finansal büyüklükleri son 5 yılda önemli artış gösterdi.

Genel Görünüm

2024 yılı itibarıyla sektörde 306.345 çalışan ve 40.046 firma faaliyet gösteriyor. Sektörün öne çıkan göstergeleri arasında brüt satışlar, aktif büyüklük, öz kaynak, net kar ve ihracat yer alıyor; bu kalemlerin tamamında 2020-2024 döneminde güçlü artışlar gözlemlendi.

Brüt Satışlarda 7 Katlık Artış

Sektörün brüt satışları 2020'de 201,9 milyar lira iken 2024'te 1 trilyon 423,2 milyar lira seviyesine ulaştı. Yıllar itibarıyla brüt satışlar şu şekilde kaydedildi: 2020: 201.933.748, 2021: 269.991.423, 2022: 464.229.701, 2023: 836.077.235, 2024: 1.423.245.549 (Bin lira).

Aktif Büyüklük ve Öz Kaynaklardaki Yükseliş

Sektördeki firmaların toplam aktifleri 2020'de 279,2 milyar lira iken 2024'te 2 trilyon 510,1 milyar lira oldu. Bu dönemde öz kaynaklar da düzenli artış gösterdi; 2020'de 117 milyar lira olan öz kaynaklar, 2024'te 1 trilyon 616,4 milyar lira olarak kayıtlarda yer aldı.

Aktifler (Bin lira): 2020: 279.238.670, 2021: 370.463.347, 2022: 585.714.119, 2023: 1.750.881.760, 2024: 2.510.117.202.

Öz kaynaklar (Bin lira): 2020: 117.031.084, 2021: 152.658.854, 2022: 242.822.675, 2023: 1.155.943.888, 2024: 1.616.441.566.

Net Kar 7,5 Katına Yükseldi

Sektörün karlılığı da yükseldi; net kar 2020'de 16,9 milyar lira iken 2024'te 127 milyar lira seviyesine çıktı. Yıllara göre net karlar (Bin lira): 2020: 16.918.084, 2021: 24.523.916, 2022: 36.600.466, 2023: 95.768.435, 2024: 126.974.195.

İhracatta 11 Katlık Artış

Sektörün yurtdışı satışları da hızlı arttı; 2020'de 20 milyar lira olan ihracat 2024'te 219,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Yurt dışı satışlar (Bin lira): 2020: 20.000.460, 2021: 35.004.407, 2022: 75.282.996, 2023: 118.090.958, 2024: 219.841.334.

Diğer Gelirler ve Yurt İçi Satışlar

Yurt içi satışlar 2020-2024 döneminde düzenli artış gösterdi: 2020: 179.876.960, 2021: 231.896.873, 2022: 380.746.180, 2023: 706.978.940, 2024: 1.183.532.343 (Bin lira). Diğer gelirler de yükselerek 2024'te 19.871.872 (Bin lira) oldu.

Sonuç

Türkiye'de bilgi ve iletişim sektöründe 2020-2024 döneminde hem ölçek hem kârlılık açısından kayda değer bir büyüme yaşandı. Brüt satışlar, aktif büyüklük, öz kaynak, net kar ve ihracat kalemlerindeki artışlar sektörün hem iç pazarda hem de dış pazarda güçlendiğini gösteriyor.