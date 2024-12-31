Bireysel Katılım Sermayesindeki Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi

Bireysel Katılım Sermayesine İlişkin Yeni Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel katılım yatırımcılarına yönelik yeni usul ve esasları Resmi Gazete'de yayımladı. Bu düzenleme, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) ağlarının kurumsal yapı kazanması ve iş birliğinin artırılması amacıyla hazırlandı.

Akredite BKY Ağları Kurulacak

Bakanlık, Bireysel Katılım Yatırımcısı ağlarını akredite ederek, gerçekleştirilecek faaliyetlerin izlenmesi ve denetlenmesini sağlayacak. BKY yatırımcılarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sektör ve faaliyetler çerçevesinde vergi desteğinden faydalanabilmeleri için akredite ağlar üzerinden başvuru yapmaları gerekecek.

Akreditasyon Süreçleri

Akreditasyon süresi 5 yıl olarak belirlenirken, bu süreç sonunda akreditasyonunu yenilemek isteyen BKY ağlarının Bakanlığa başvuruda bulunması gerektiği not edildi. İlk 2 yıl içerisinde en az 5 lisanslı üye bulundurma yükümlülüğü bulunan akredite ağlar, aynı zamanda şeffaf ve tarafsız bir ortam sağlayarak faaliyetlerini raporlayacak.

Yaptırımlar ve Vergi Desteği

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen BKY ağlarına yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, BKY'ler, girişim şirketlerine yapacakları yatırımlar ile ilgili vergi desteğinden de yararlanabilecek. Bu destekten faydalanabilmek için BKY'lerin her bir girişim şirketindeki sermaye bedeli, emisyon primi dâhil en az 200 bin lira olmalıdır. Her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak bu tutarlar, ortak yatırımlarda ayrı ayrı uygulanacak.

Yönetmelik, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.