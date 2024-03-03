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Birikmiş parası olanlar sakın bunu yapmasın! O tarihe kadar paranız sıfırlanabilir

Selçuk Geçer, dikkatleri 2025'e odaklarken yatırımcılar için büyük bir felaketin sinyalini veriyor.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 22:47
Birikmiş parası olanlar sakın bunu yapmasın! O tarihe kadar paranız sıfırlanabilir

Ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılar için büyük bir felaket öngörüsünde bulunarak karamsar bir gelecek tablosu çizdi. Geçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük felaketi yatırımcılara tarih vererek anlatırken "'Büyük bir krize hazırlanın' dedim. Aslında 2024 harika geçebilir fakat 2025'te ciddi bir krizle karşı karşıya kalabiliriz." şeklinde ifadeler kullandı.

ENFLASYONU DÜŞÜRÜYORLAR!

Birikmiş parası olanlar sakın bunu yapmasın

Avrupa Merkez Bankası'nın Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyondaki düşüş sürecinin sürmesini bekliyoruz" demişti. Bu konuşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Selçuk Geçer, ciddi bir enflasyon riskinin bulunduğunu söylerken "ABD ve Avrupa gibi ülkelerde enflasyonun çok hızlı artmasının ardından para politikasında çok net bir değişiklik oldu, sıkılaştırıcı bir para politikası oluşturuldu ve dolayısıyla enflasyon kontrol altına alındı. Enflasyon hızla %10'dan Düşünmeye yükseldi. Grafik şöyle: 'Yüzde 10’dan yüzde 2’ye, yüzde 3’e düşerse enflasyon yeniden düzelebilir.'" şeklinde konuştu.

Geçer, "10'a çıktı, 2'ye düştü, burada yanılmaz, 10'a çıktı, 2'ye düştü, 5'e kadar da çıkabilir, risk var, riske talep var" dedi ve yatırımcılara büyük bir felaketi duyurdu. Geçer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Daha önce arzdan dolayı artış vardı, bu sefer talepten dolayı yükseliş trendine girebilir. Zaten video yapmıştım, felaketler olabilir, şunu söyledim, büyük krize hazırlanın, aslında 2024 harika olabilir ama 2025'te ciddi bir durgunlukla karşı karşıya kalabiliriz. Gerçekte büyük bir kriz bizi bekliyor olabilir. Ancak piyasa öyle düşünmüyor. Piyasa zaten öyle düşünmüyor. Piyasalar istedikleri gibi hareket ediyor" 

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