Birol: Elektrik Fiyatları Enerjide Kilit Rol Oynayacak

Birol, Elektrik Fiyatlarının Geleceğine Dikkat Çekti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, enerji sektöründe elektrik fiyatlarının giderek daha fazla belirleyici bir rol oynamaya başlayacağını vurguladı. Birol, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) düzenlediği "Ekonomik Büyüme ve Enerji: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek" temalı konferansta, küresel enerji sektöründeki değişimler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Petrol Fiyatlarında İstikrar Beklentisi

Orta Doğu'daki gerginliklere karşın petrol fiyatlarının 70 dolar seviyesinde kalmasını değerlendiren Birol, geçmişte benzer sorunlarla karşılaşıldığında petrol fiyatlarının üç haneli rakamlara kadar çıkabildiğini belirtti. "15 ay önce, 2024'te dünya petrol talebinin en fazla 1 milyon varil artabileceğini söyledik. Bu, geçmişe göre oldukça düşük bir tahmin. Herkes şaşırdı," dedi.

Amerikan Dörtlüsü ve Gelecek Petrol Üretimi

Birol, ABD, Kanada, Brezilya ve Guyana gibi ülkelerden gelen petrol üretimine dikkat çekerek, bu dört ülkeden gelecek artışın dünya genelindeki toplam petrol talebi artışından daha fazla olacağını ifade etti. "Önümüzdeki yıl büyük politik sürprizler olmazsa, petrol piyasalarında rahat bir pazar bekliyoruz," diye ekledi.

Doğal Gaz Fiyatlarında Düşüş Beklentisi

Birol, Türkiye için doğal gaz fiyatlarının önemine değinerek, 2025 sonu itibarıyla dünyada önemli miktarda yeni LNG sevkiyatının olacağını vurguladı. "Yeni LNG miktarı, 40 yılda gelen miktarın neredeyse yarısına eşit olacak. Bu durum, doğalgaz piyasalarının dinamiklerini değiştirecek," şeklinde konuştu.

Elektrik Talebinin Hızla Artışı

Birol, dünyada elektrik talebinin enerji talebinden iki kat daha fazla büyüdüğünü dile getirdi. Önümüzdeki on yıl içinde, elektrik talebinin enerji talebinden altı kat fazla artacağını öngördü. "Elektrik kullanımı çok hızlı bir şekilde artıyor," değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi Politikaları ve Enerji Dönüşümü

Küresel enerji sektöründeki dönüşümün yalnızca çevre politikalarıyla ilgili olmadığına ve büyük ölçüde sanayi politikaları ve arz güvenliği ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Birol, "İklim değişikliğine olan ilgi azalırsa bu transformasyon durmaz. Sanayinin ilerlemesi için gelişme bu yönde devam edecektir," dedi.