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BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükselişle Tamamlandı

BIST 100 endeksi, gün sonunda %1 değer kazanarak 9.276,78 puanla kapandı. Altın ve döviz kurları da işlem gördü.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 18:41
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükselişle Tamamlandı

BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yükselişle Tamamlandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.197,23, en yüksek 9.330,13 puanı görerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazanarak 9.276,78 puandan kapandı.

Performans Detayları

BIST 100 endeksi, haftaya 30,32 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 9.215,15 puandan başladı. Gün boyunca yaşanan hareketlilikte, mali endeks yüzde 2,05, hizmetler endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 97,32 puan ve yüzde 0,96 kazançla 10.261,20 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaparken, 35'i geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın ve Döviz Piyasası

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla altının ons fiyatı 2.620 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,2 artış göstererek 3 milyon 43 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,2629 lira, satışta 34,4002 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 34,2375, satışta 34,3746 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0640, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi 153,90 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,9 azalışla 71,8 dolardan işlem görmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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