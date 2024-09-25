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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde değer kaybıyla 9.891 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:22
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,38 değer kaybederek 9.891,00 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 138,73 puan azaldığı görülen endeksin toplam işlem hacmi ise 88 milyar lira olarak belirlendi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %0,33 değer kazandı, ancak holding endeksi %1,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı bankacılık sağlarken, en çok kaybı ise %3,34 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü yaşadı.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne başlaması sonrasında artan risk iştahı, resesyon endişelerini besleyen veriler ve jeopolitik riskler piyasaları olumsuz etkiliyor.

Yurt İçi Veriler

Ağustos ayında açıklanan verilere göre, enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak %27,5, reel sektör için 2,7 puan düşerek %51,1 ve hanehalkı için 1,5 puan gerileyerek %71,6 seviyesine indi.

Gelecek Beklentileri

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikas Kurulu toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları gibi verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksinin 9.800 ve 9.700 puanlarının destek, 10.150 ve 10.290 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.

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