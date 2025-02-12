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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 9.779,57 puandan kapattı, altın fiyatları da düştü.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:40
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Piyasalarda Gün Sonu: BIST 100 Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.756,73 puanı, en yüksek 9.904,24 puanı görmesine rağmen, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybederek 9.779,57 puandan kapandı.

Bugün BIST 100 endeksi, güne 12,92 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.895,71 puandan başlamıştı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 3,18 ve sanayi endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 97,95 puan ve yüzde 0,89 kayıpla 10.878,86 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaparken, 83'ü geriledi. Bugün en çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Altın Fiyatları ve Diger Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.894 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 405 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda ise 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,18, bileşik getirisi de yüzde 39,45 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolara ilişkin efektif kurunu alışta 36,0020 lira, satışta 36,1463 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kuru ise alışta 35,9342 lira, satışta 36,0781 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18:30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0360, sterlin/dolar paritesi 1,2420 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,2 azalışla 75,8 dolardan işlem görüyor.

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