BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasa Verileri ve Altın Fiyatları

BIST 100 Endeksi Gün İçinde Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 81,27 puan düşüşle 9.890,76 puandan kapandı. Güne 9,962.85 puan ile başlayan endeks, gün içinde en düşük 9,881,77 puanı, en yüksek ise 10,011,36 puanı gördü. Önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kaybeden endeks, mali, sanayi, teknoloji ve hizmetler endekslerinde de kayıplar yaşandı.

Diğer Endeksler ve Hisse Senetleri

BIST 30 endeksi, geçirdiği kayıplarla birlikte 73,50 puan (%0,67) azalarak 10,926.31 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaparken, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Turkcell ve Yapı ve Kredi Bankası, en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın Fiyatları ve Döviz Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2,665 dolar seviyesinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 43 bin lira oldu.

Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvil, bugün valörlü işlemlerinde yüzde 36,83 basit getirisi ve yüzde 40,22 bileşik getirisi ile dikkat çekti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz kurları; doların alışta 35,2932 lira, satışta 35,4346 lira olarak belirlendi. Önceki efektif kur ise alışta 35,2517 lira, satışta 35,3930 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2340 ve dolar/yen paritesi 158,40 düzeyinde işlem görmekteydi.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalarak 76,7 dolardan işlem görüyor.