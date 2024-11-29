BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Satıcılı Seyir Hakim

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.618,68 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,40 puan ve yüzde 0,22 azalış kaydetti. Toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Analiz

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,4 gerileyerek dikkat çekti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,47 ile sigorta sektörü oldu, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile ticaret sektörü olarak belirlendi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği yönündeki beklentilere karşın, Fransa'daki siyasi belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir gözlemlendi. Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle günün ilk yarısında satıcılı bir seyir hakim oldu.

GSYH Tahminleri Açıklandı

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahminine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.