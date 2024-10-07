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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseliş Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 artışla 9.157,54 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:12
BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseliş Gördü

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kazanarak 9.157,54 puana yükseldi.

Ana Endeks Verileri

Günün ilk yarısında yüksek bir ivme gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre 48,20 puanlık bir artış kaydetti. Toplam işlem hacmi ise 29,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektör Analizleri

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 1,19 oranında değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazandıran metal eşya sanayi oldu ve yüzde 1,68 değer kazandı. En çok gerileyen sektör ise yüzde 1,57 ile spor oldu.

Küresel Piyasalara Dair Gelişmeler

ABD'de açıklanan son istihdam verileri, ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu da küresel piyasalara pozitif bir başlangıç sağladı.

Analist Görüşleri

Uzmanlar, öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğine ve teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.

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