BIST 100 Günü %1,92 Düşüşle 10.382,89'da Kapattı

BIST 100, günü %1,92 düşüşle 10.382,89'da tamamladı; işlem hacmi 165 milyar lira, TCMB politika faizi 250 baz puan indirildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 18:41
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,92 değer kaybederek 10.382,89 puandan tamamladı.

Endeks, önceki kapanışa göre 203,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 165 milyar lira oldu.

Piyasa ve Sektör Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 2,89, holding endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tamamı negatif seyrederken, en çok kaybettiren sektör yüzde 8,58 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Görünüm ve İç Ayrışma

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin tüketici enflasyonunda hızlanma ve iş gücü piyasasında ilave soğuma sinyalleri vermesine rağmen pozitif seyrederken, BIST 100 negatif ayrıştı. Endeks gün içinde 10.735,22 puanla zirveyi görmesinin ardından genele yayılan satışlarla günü negatif kapattı.

TCMB Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek %40,5'e çekti. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan ekonomistler ise politika faizinin 200 baz puan indirilerek %41'e çekilmesini bekliyordu.

Yarın İçin Beklentiler ve Teknik Seviyeler

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi'nin, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, İngiltere'de dış ticaret dengesi ile sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 için 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puanların ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.

