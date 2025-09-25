BIST 100 hafif yükselişle 11.377,55 puandan kapandı

BIST 100 günü yüzde 0,09 artışla 11.377,55 puandan kapatırken; altının onsu 3.730,9 dolar, tahvil getirileri ve TCMB efektif kurları izlendi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:46
BIST 100 hafif yükselişle 11.377,55 puandan kapandı

BIST 100 hafif yükselişle kapandı

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazanarak kapattı. Gün içi en düşük 11.305,86, en yüksek 11.470,15 puanı gören endeks, kapanışı 11.377,55 puandan gerçekleştirdi.

Piyasa hareketleri ve işlem bilgileri

Güne 75,49 puan ve yüzde 0,66 artışla 11.442,42 puandan başlayan BIST 100, gün sonunda 10,62 puan artışla 11.377,55 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 4,83 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 12.575,84 puandan kapandı.

Sektör bazında önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,55 ve mali endeks yüzde 0,33 artış gösterirken, teknoloji endeksi yüzde 0,33 ve hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 65'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Akbank oldu.

Altın ve emtia

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 730,9 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 133 bin lira oldu.

Tahvil ve bono piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi yüzde 39,77 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kurları ve uluslararası pariteler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,3660, satışta 41,5317 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,3436, satışta 41,5093 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla pariteler şu düzeydeydi: avro/dolar 1,1675, sterlin/dolar 1,3348 ve dolar/yen 149,779.

Ham petrol

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 68,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 hafif yükselişle 11.377,55 puandan kapandı
2
Borsa İstanbul: BIST 100 Günü Yükselişle 11.377,55'ten Kapattı
3
Huawei AR-GE Kodlama Maratonu BTK'de: Sayan'dan Yapay Zeka ve Yerli Teknoloji Vurgusu
4
Geespace, Geely-06 ile uzaydan nesnelerin interneti için 11 uydu fırlattı
5
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında soruşturma başlattı
6
Bakan Yumaklı’dan İsrail tohum iddialarına sert yanıt
7
Mein Schiff 5 Bodrum'a 2 bin 545 Turistle Geldi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim