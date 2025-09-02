BIST 100 İlk Yarıda Geriledi: 11.274,64'e İndi

Günün İlk Yarısı ve İşlem Verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 11.274,64 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,31 puanlık azalış kaydetti.

Toplam işlem hacmi 55,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör bazında bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 1,04 artarken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,3 ile gıda, içecek sektörü oldu.

Piyasa Dinamikleri

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklanırken, BIST 100 güne alış ağırlıklı başladı ve 11.331,63 puana kadar yükseldi. Ancak bu seviyeden gelen satışlarla endeks geriledi ve günün ilk yarısını önceki kapanışının altında tamamladı.

Analist Değerlendirmesi

Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğu vurgulanıyor.