BIST 100 Kapanış: Endeks 10.828,93’e Yükseldi — Günlük Kazanç %0,85

BIST 100 günü yüzde 0,85 artışla 10.828,93 puandan kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazanarak 10.828,93 puandan tamamladı.

Gün içi seyrin özeti

Endeks güne 10.763,07 puan ile başladı; gün içinde en düşük 10.763,07 ve en yüksek 10.870,69 puanı gördü. Gün içinde toplamda 91,24 puan artış gerçekleşti.

Alt endeksler ve hisseler

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 72,05 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 11.783,26 puandan kapandı. Teknoloji endeksi yüzde 1,73, mali endeks yüzde 1,84, sanayi endeksi yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 33'ü geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester ile İş Bankası (C) yer aldı.

Diğer piyasa verileri

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3.546 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 4.705.000 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,42, bileşik getirisi yüzde 40,93 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,0620, satışta 41,2266 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 41,0563, satışta 41,2208 lira olarak kaydedilmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1641, sterlin/dolar paritesi 1,3433 ve dolar/yen paritesi 148,663 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 azalışla 66,9 dolardan işlem görüyor.