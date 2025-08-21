BIST 100 Rekorla Kapandı: Piyasalarda Gün Sonu Özetı

BIST 100 Rekor Seviyeyi Görerek Günü Artıda Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.187,00 puanı, en yüksek rekor seviye olan 11.334,48 puanı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puandan kapattı.

Endeks ve Hisselerde Öne Çıkanlar

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 202,79 puan ve yüzde 1,64 artışla 12.537,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 22'si geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ve Akbank yer aldı.

Sektör Performansları

Sektör bazında önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,81, mali endeks yüzde 1,53 ve hizmetler endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

Altın, Tahvil ve Döviz Piyasaları

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3.342 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4.420.000 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,90 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,8300, satışta 40,9937 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kuru alışta 40,8124, satışta 40,9760 lira olarak kayıtlardaydı.

Uluslararası Piyasalar

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla pariteler avro/dolar 1,1619, sterlin/dolar 1,3425 ve dolar/yen 148,214 seviyelerinde seyretti. Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 66,8 dolardan işlem görüyor.