DOLAR
40,92 0%
EURO
47,65 0,17%
ALTIN
4.397,81 0,17%
BITCOIN
4.596.942,37 1,79%

BIST 100 Rekorla Kapandı: Piyasalarda Gün Sonu Özetı

BIST 100 endeksi rekor 11.334,48'i görüp yüzde 1,61 yükselişle 11.313,90'dan kapandı; sektörler, döviz, altın ve tahvil verileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:49
BIST 100 Rekorla Kapandı: Piyasalarda Gün Sonu Özetı

BIST 100 Rekor Seviyeyi Görerek Günü Artıda Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.187,00 puanı, en yüksek rekor seviye olan 11.334,48 puanı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puandan kapattı.

Endeks ve Hisselerde Öne Çıkanlar

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 202,79 puan ve yüzde 1,64 artışla 12.537,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 22'si geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ve Akbank yer aldı.

Sektör Performansları

Sektör bazında önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,81, mali endeks yüzde 1,53 ve hizmetler endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

Altın, Tahvil ve Döviz Piyasaları

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3.342 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4.420.000 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,90 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,8300, satışta 40,9937 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kuru alışta 40,8124, satışta 40,9760 lira olarak kayıtlardaydı.

Uluslararası Piyasalar

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla pariteler avro/dolar 1,1619, sterlin/dolar 1,3425 ve dolar/yen 148,214 seviyelerinde seyretti. Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 66,8 dolardan işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSTİB Borsa Meydanı'nda Su Ürünleri ve Balıkçılık
2
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı: Stoxx Europe 600 Sabit
3
BIST 100 Rekorla Kapandı: Piyasalarda Gün Sonu Özetı
4
ABD İmalat Sanayi PMI Ağustosta 53,3 ile Beklentileri Aştı
5
Adana Su Ürünleri TDİOSB'ye Ön Talep Başvuruları 19 Eylül'e Kadar
6
Manisa'da İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Borsada: Kilogramı 3.500 TL
7
Türkiye'nin Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 152 bin 819 megavatsaat

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım