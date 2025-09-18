BKM Genel Müdürü Deniz: Karekodlu Ödemeler 7 Ayda İkiye Katlandı

Hızlı büyüme karekod kullanımını öne çıkarıyor

BKM Genel Müdürü Deniz, "Ülkemizde karekodlu ödemelere baktığımızda geçen senenin iki katına 7 ayda ulaştık" dedi.

Açıklama, karekodlu ödeme yöntemlerinde kısa sürede kayda değer bir artış olduğuna işaret ediyor. Sektör temsilcileri ve tüketici alışkanlıklarındaki değişim, bu yükselişi açıklayan başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, bu trendin ödeme altyapılarının yaygınlaşmasıyla desteklendiğini belirtiyor; ancak Deniz'in verdiği somut veriler, büyümenin hızını net şekilde gösteriyor.

Öne çıkan veri: BKM Genel Müdürü Deniz'in ifadesine göre geçen senenin iki katına ulaşma süresi 7 ay.