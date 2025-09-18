BKM: TROY Kart Sayısı 67 Milyona Ulaştı, Pazar Payı %20

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz: TROY Kart Sayısı 67 Milyona Ulaştı
TROY'un pazar payı ve günlük işlem hacmi
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, AA Finans Masası'na konuk olarak TROY logolu kartlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Deniz, "Ağustos itibarıyla TROY logolu kart 67 milyon karta ulaştık ve yüzde 20 pazar payını elde ettik" dedi.
Deniz ayrıca, "Günlük ortalama 40 milyonun üzerinde işlem..." ifadelerini kullanarak günlük işlem hacmine işaret etti.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.