BKM ve UnionPay İşbirliğiyle TROY'un Uluslararası Kullanım Alanı Genişliyor

BKM ve UnionPay Arasındaki Stratejik İşbirliği

Türkiye'nin bankacılık alanında önemli isimlerinden BKM, Çin merkezli UnionPay International ile anlamlı bir işbirliğine imza attı. Bu ortaklık, TROY kartlarının yurt dışında daha fazla geçerlilik kazanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Yurt Dışında TROY ve UnionPay Kart Kullanımı

Gerçekleştirilen anlaşma, Türkiye'deki finans kuruluşlarının altyapısında yapılacak güncellemelerle TROY ve UnionPay kartlarının uluslararası ticaret alanında kullanımını artırmayı hedefliyor. Böylelikle, TROY kart sahipleri yurt dışında daha çok noktada bu kartları kullanma imkanına sahip olacaklar.

İşbirliğinin Sağladığı Avantajlar

Ozan Deniz, BKM Genel Müdürü, yaptığı açıklamada; "TROY, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da güçlenmeye devam ediyor. Bu işbirliği kart kullanıcılarının sınır ötesi alışveriş deneyimlerini geliştirecek" dedi.

James Yang, UnionPay International Orta Doğu Genel Müdürü, Türkiye'nin potansiyeline vurgu yaparak; "Bu anlaşma ile sektörün dinamikleri daha da güçlenecek" diyerek, iki tarafın işbirliğinin kazançları hakkında bilgi verdi.

Ticaret Hacmine Etkisi

Söz konusu işbirliği, her iki ülkenin kart şemalarının gelişimini desteklerken, uluslararası ticaret hacimlerine de olumlu etkiler yapması bekleniyor. Böylece, bankacılık müşterileri için daha fazla alternatif ödeme yöntemi sunulmuş olacak.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), China UnionPay sahipliğindeki UnionPay International ile stratejik işbirliğine imza attı. BKM Genel Müdürü Ozan Deniz (solda) ve UnionPay International Orta Doğu Genel Müdürü James Yang (sağda) işbirliği anlaşmasını imzaladı.