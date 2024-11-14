OMV, Gazprom'dan 230 Milyon Avro Tazminat Kazandı

Avusturyalı enerji şirketi OMV, Gazprom Export'un Almanya'ya düzensiz gaz tedariki sağladığı iddiasıyla açtığı tahkim davasında 230 milyon avro tazminat kazandı. OMV, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) kuralları kapsamında başlattığı bu davadan elde ettiği sonuçla kayıplarını önemli ölçüde telafi etme fırsatı buldu.

Tahkim Kararı Detayları

OMV'nin yaptığı açıklamaya göre, tahkim davası 13 Kasım'da karara bağlandı. Bu karar doğrultusunda, Gazprom Export'tan faiz ve masraflar dahil 230 milyon avro tutarındaki zararın tahsil edilmesine karar verildi. Bahsi geçen ödeme, OMV'nin Avusturya gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Gazprom'a yapacağı ödemelerden mahsup edilecek.

Gaz Piyasasındaki Etkiler

Karardan sonra Avrupa'da gaz fiyatları üzerinde önemli bir etkisi oldu. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören aralık vadeli kontratlarda fiyatlar yükseldi. Dün megavatsaat başına 43,66 avrodan kapanan fiyatlar, bugün 45,9 avro ile açıldı. Saat 11.35 itibarıyla 45,6 avrodan işlem gören gaz fiyatları, 4 Aralık 2023'ten beri görülen en yüksek seviyeye erişti.

OMV, Gazprom Export’a düzensiz gaz tedariki nedeniyle 2022 yılında uğradığı finansal kayıplar için başlattığı bu tahkim davasıyla sektörde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.