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BMD Üyeleri Fahiş Kira Artışı Sorununu Değerlendirdi

BMD üyeleri, fahiş kira artış talepleri ve AVM giderleri üzerine toplantı düzenleyerek çözüm önerileri geliştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:34
BMD Üyeleri Fahiş Kira Artışı Sorununu Değerlendirdi

BMD Üyeleri, Fahiş Kira Artışı Sorununu Değerlendirdi

İleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleriyle birlikte fahiş kira artış talepleri ve AVM'lerdeki genel giderler sorununu masaya yatırdı. Toplantıya, , Ticaret Bakanlığı Perakende Ticaret Daire Başkanı Burak Kaplan ve BMD Başkanı Sinan Öncel de katıldı.

Toplantıda, kira artışlarının markalar üzerindeki etkileri tartışıldı. Öncel, kira maliyetlerinin markalar için önemli bir gider kalemi olduğunu belirtti. Üye markaların %91'inin fahiş kira artış taleplerinden şikayetçi olduğunu aktaran Öncel, "10 uzama yılı sona eren kontratlarda yüzde 400-500'e varan oranlarda kira artış talepleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Ayrıca, şeffaf olmayan ortak alan giderleri nedeniyle AVM'lere her ay en az 700 milyon lira fazladan ödeme yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kalıcı Çözüm İçin Mevzuat Değişikliği Gerekiyor

Fahiş kira artışlarının enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Öncel, kendilerine gelen şikayetlerin yoğunlaştığını belirtti. "Bu sorunları, yaklaşık 250 markamızın temsilcilerinin katılımıyla ele aldık. Kiralarla ilgili kalıcı bir çözüm için ilgili mevzuatta değişiklik yapılması gerektiği konusunda ortak fikir birliği sağlandı." dedi.

Yabancıya Satışlarda Düşüş

Ticaretin gidişatı ve yabancı satışlara da değinen BMD Başkanı, "Ülkemize 8 ayda gelen ziyaretçi sayısındaki %7,1'lik artışa rağmen, üyelerimizin %80'i, yani her 5 markadan 4'ü, bu süreçte yabancıya adet satışlarının geçen yıla göre azaldığını ifade etmiştir." şeklinde konuştu.

AVM yönetimlerinin, Şubat 2023’te yürürlüğe giren yasanın gerekliliklerini yerine getirmesinin beklendiği belirtilirken, bu sorunların çözümü için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

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