Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025: Bankacılık Sektörünün Rolü Vurgulandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Finans Zirvesi 2025 Başladı
Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Finans Zirvesi 2025, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla bankacılık, para politikası ve dijital dönüşüm gibi konuları masaya yatırıyor. Zirve, Albert Long Hall’da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut gibi üst düzey isimlerin katılımıyla başladı.
Türk Finansal Sisteminin Dinamikleri
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, zirvede yaptığı konuşmada Türk finansal sisteminin %85'inin bankacılık sektöründen, %15'inin ise sermaye piyasalarından oluştuğunu vurguladı. Çakar, "Türkiye'de büyümenin de ana dinamiği, motoru bankacılık sektörü, finansın da temel belirleyicisi bankacılık sektörüdür" Çakar, belirsizliklerin ticaret erbabı tarafından istenmediğini belirterek, "Belirsizlik döneminde stratejiler oluşturmak zor. Bankacılık sektörü uluslararası normlar çerçevesinde en kurallı sektörlerden biridir" Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, dijitalleşmenin artmasını değerlendirerek, bankacılığın güçlü olduğunu ve doğru krediyi doğru müşteriyle buluşturma çabası içinde olduklarını ifade etti. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Merkez Bankası'nın doğru yönlendirmeleri aldığına dikkat çekerken, enflasyonun düşmesinin önemine vurgu yaptı, "Enflasyon düşmezse girişimci sayısını arttıramayız" İki gün sürecek Finans Zirvesi 2025, makroekonomik görünüm, yapay zeka ve sürdürülebilir finans gibi konuları ele alarak bankacılık ve finans sektörlerinin geleceğine dair önemli tartışmaların zeminini oluşturmayı hedefliyor. Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirve kapsamında düzenlenen "Bankacılıkta Stratejik Dönüşüm: Yeni Dönemin Dinamikleri" başlıklı panelde konuşma yaptı. Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirve kapsamında düzenlenen "Bankacılıkta Stratejik Dönüşüm: Yeni Dönemin Dinamikleri" başlıklı panelde konuşma yaptı.
Belirsizlik ve Stratejik Dönüşüm
Vaka Analizi: Sektör dinamikleri
Sonuç ve Beklentiler
Çakar, belirsizliklerin ticaret erbabı tarafından istenmediğini belirterek, "Belirsizlik döneminde stratejiler oluşturmak zor. Bankacılık sektörü uluslararası normlar çerçevesinde en kurallı sektörlerden biridir" Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, dijitalleşmenin artmasını değerlendirerek, bankacılığın güçlü olduğunu ve doğru krediyi doğru müşteriyle buluşturma çabası içinde olduklarını ifade etti. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Merkez Bankası'nın doğru yönlendirmeleri aldığına dikkat çekerken, enflasyonun düşmesinin önemine vurgu yaptı, "Enflasyon düşmezse girişimci sayısını arttıramayız" İki gün sürecek Finans Zirvesi 2025, makroekonomik görünüm, yapay zeka ve sürdürülebilir finans gibi konuları ele alarak bankacılık ve finans sektörlerinin geleceğine dair önemli tartışmaların zeminini oluşturmayı hedefliyor. Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirve kapsamında düzenlenen "Bankacılıkta Stratejik Dönüşüm: Yeni Dönemin Dinamikleri" başlıklı panelde konuşma yaptı. Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirve kapsamında düzenlenen "Bankacılıkta Stratejik Dönüşüm: Yeni Dönemin Dinamikleri" başlıklı panelde konuşma yaptı.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, dijitalleşmenin artmasını değerlendirerek, bankacılığın güçlü olduğunu ve doğru krediyi doğru müşteriyle buluşturma çabası içinde olduklarını ifade etti.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Merkez Bankası'nın doğru yönlendirmeleri aldığına dikkat çekerken, enflasyonun düşmesinin önemine vurgu yaptı, "Enflasyon düşmezse girişimci sayısını arttıramayız" İki gün sürecek Finans Zirvesi 2025, makroekonomik görünüm, yapay zeka ve sürdürülebilir finans gibi konuları ele alarak bankacılık ve finans sektörlerinin geleceğine dair önemli tartışmaların zeminini oluşturmayı hedefliyor. Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirve kapsamında düzenlenen "Bankacılıkta Stratejik Dönüşüm: Yeni Dönemin Dinamikleri" başlıklı panelde konuşma yaptı. Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirve kapsamında düzenlenen "Bankacılıkta Stratejik Dönüşüm: Yeni Dönemin Dinamikleri" başlıklı panelde konuşma yaptı.
İki gün sürecek Finans Zirvesi 2025, makroekonomik görünüm, yapay zeka ve sürdürülebilir finans gibi konuları ele alarak bankacılık ve finans sektörlerinin geleceğine dair önemli tartışmaların zeminini oluşturmayı hedefliyor.
Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirve kapsamında düzenlenen "Bankacılıkta Stratejik Dönüşüm: Yeni Dönemin Dinamikleri" başlıklı panelde konuşma yaptı.
Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirve kapsamında düzenlenen "Bankacılıkta Stratejik Dönüşüm: Yeni Dönemin Dinamikleri" başlıklı panelde konuşma yaptı.