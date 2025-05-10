Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025: Bankacılık Sektörünün Rolü Vurgulandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Finans Zirvesi 2025 Başladı

Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Finans Zirvesi 2025, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla bankacılık, para politikası ve dijital dönüşüm gibi konuları masaya yatırıyor. Zirve, Albert Long Hall’da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut gibi üst düzey isimlerin katılımıyla başladı.

Türk Finansal Sisteminin Dinamikleri